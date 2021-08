Einbrecher stiehlt in Tiefenbach mehrere Gläser Konfitüre

Ungewöhnliche Beute hat jemand in der Verkaufsbude einer Himbeerplantage in Tiefenbach gemacht.

Ungewöhnliche Beute: Mehrere Gläser Konfitüre sind in Tiefenbach gestohlen worden. In der Nacht zum Mittwoch brach dort jemand die Verkaufsbude einer Himbeerplantage auf. Die Hütte wurde laut Polizei in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal von Einbrechern heimgesucht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)