Sind Hunde in Tiefenbach vergiftet worden? Polizei rät zur Vorsicht

Im Illertisser Stadtteil Tiefenbach zeigten Hunde Vergiftungserscheinungen. Noch sind viele Fragen offen. Aber Besitzerinnen und Besitzer sollten aufpassen.

Treibt ein Hundehasser in Tiefenbach sein Unwesen? Diese Frage stellen sich die Menschen nach Vorfällen in dem Illertisser Stadtteil zum Beginn dieser Woche. Zwei Hunde zeigten Vergiftungserscheinungen. Sie erbrachen Blut und hatten selbiges im Kot. In einem Fall konnte ein Tierarzt eine Vergiftung durch eine Blutuntersuchung eindeutig nachweisen. Die Illertisser Polizei ist am Dienstag informiert worden und rät zur Vorsicht.

Fraglich ist, wie und wo es zu den mutmaßlichen Vergiftungen gekommen ist. Die betroffenen Hundehalter waren nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tage in völlig verschiedenen Gebieten mit ihren Tieren unterwegs. Ein Fall könnte sich im Bereich zwischen der Raiffeisenstraße in westlicher Richtung und der Autobahn ereignet haben. Der andere trug sich womöglich in einem Waldstück östlich von Tiefenbach, in der Verlängerung der Bubenhausener Straße, zu.

Den mutmaßlich vergifteten Hunden geht es den Umständen entsprechend

Ebenso unklar ist, was die Hunde zu sich genommen haben. Die Besitzer konnten von keinen konkreten Auffälligkeiten berichten. Somit ist derzeit offen, ob jemand absichtlich Giftköder ausgelegt hat. "Es könnte sich auch um einen fahrlässigen Umgang mit Rattengift handeln", schreibt die Polizei. Bei einer Absuche der fraglichen Bereiche entdeckten die Beamten nichts Auffälliges.

Die Polizei rät Hundehalterinnen und Hundehaltern nun, auf ihre Haustiere aufzupassen. Den betroffenen Hunden, einem Rottweiler und einem Jack Russel Boston Terrier, gehe es den Umständen entsprechend. Es bleibe jedoch abzuwarten, wie sie die Vorfälle tatsächlich überstehen werden. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ/stz)

Lesen Sie dazu auch