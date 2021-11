Illertissen-Tiefenbach

Willkommen in der Weihnachtswelt! Der Garten dieser Tiefenbacherin ist ein Hingucker

Plus Maritta von Perbandt hat rund um ihr Haus in Tiefenbach eine leuchtende Weihnachtswelt geschaffen, die erkundet werden darf. Das kommt auch dem Benild-Hospiz zugute.

Von Regina Langhans

Spaziergänger kommen in Tiefenbach wie auf Knopfdruck in Weihnachtsstimmung, wenn sie „Im Wiesengrund“ am Haus von Maritta von Perbandt vorbeikommen. Das Anwesen ist von unzähligen Lichtern erhellt. Rote Zipfelmützen, Kugeln und Christbäume schmücken den Garten. Betreten ist ausdrücklich erlaubt. Denn die Hausherrin will ihre Glitzerwelt mit anderen teilen. Am Eingang kann der Besucher oder die Besucherin die dabei einzuhaltende Etikette lesen: rücksichtsvoll durch den Garten spazieren und die Corona-Regeln beachten. Der Eintritt ist frei, aber Spenden für das Benild-Hospiz sind willkommen.

