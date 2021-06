Illertissen

12:00 Uhr

Umfrage: Gehen Sie weiter zum Corona-Test?

Corona-Schnelltests sind an vielen Stellen nicht mehr verpflichtend.

Plus Aktuell sind kaum noch verpflichtende Tests notwendig. Wir haben mit Passanten in Illertissen darüber gesprochen, ob sie sich freiwillig testen lassen wollen.

Von Regina Langhans

Auch im Landkreis Neu-Ulm können dank der deutlich gesunkenen Inzidenzwerte die meisten der bislang vorgeschriebenen Corona-Tests entfallen. Bislang waren die negativen Ergebnisse Voraussetzung dafür, um wieder Angehörige in Heimen sowie die eine oder andere Veranstaltung besuchen zu können. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Lassen Sie sich trotz Aufhebung der Testpflicht weiterhin testen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen