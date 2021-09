Illertissen

vor 17 Min.

Umfrage: Kaufen Sie jetzt schon Lebkuchen oder warten Sie?

Ist es sinnvoll, schon im Spätsommer und im Herbst Lebkuchen und Co. zu verkaufen? Wir haben Passanten in Illertissen nach ihrer Meinung dazu gefragt.

Plus In den Geschäften sind bereits Lebkuchen und andere vorweihnachtliche Köstlichkeiten erhältlich. Wir haben Passanten gefragt, was sie davon halten.

Von Regina Langhans

Wie jedes Jahr im Herbst sind die Auslagen der Lebensmittelgeschäfte schon gefüllt mit Lebkuchen, Plätzchen oder Schokoladenartikel, als ob schon Weihnachten vor der Tür stünde. In den Augen vieler Verbraucherinnen und Verbraucher ist das einfach zu früh. Doch das Geschäftsmodell scheint zu funktionieren, das Angebot ist vielleicht doch zu verlockend. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Kaufen Sie jetzt schon Lebkuchen oder warten Sie damit lieber bis zur Weihnachtszeit?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen