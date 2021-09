Illertissen

12:00 Uhr

Umfrage: Nutzen Sie weiter die FFP2-Maske?

Seit September sind FFP2-Masken in Bayern nicht mehr Pflicht. Wir haben bei unserer Umfrage darüber mit Passanten gesprochen.

Plus Die Menschen in Bayern haben jetzt die Wahl, ob sie medizinische Masken tragen oder wie bisher FFP2-Masken nutzen. Das sagen Passanten in Illertissen dazu.

Von Regina Langhans

Vergangenen Donnerstag hat Ministerpräsident Markus Söder im Freistaat die FFP2-Maskenpflicht und andere Infektionsschutzmaßnahmen mit Wirkung bis zum 1. Oktober dieses Jahres zurückgenommen. Stattdessen können dort, wo weiterhin ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben ist, auch wieder die bequemeren medizinischen Masken getragen werden. In unserer Umfrage in der Illertisser Innenstadt wollten wir von den Passanten wissen: Bleiben Sie trotzdem bei der FFP2-Maske?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen