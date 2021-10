Illertissen

12:30 Uhr

Umfrage: Schreiben Sie noch Karten und Briefe?

Passanten in Illertissen haben uns Auskunft darüber gegeben, ob sie noch Briefe und Karten schreiben.

Plus Die Post will ab Januar ihr Porto erhöhen. Doch betrifft das die Verbraucher überhaupt noch? Wir haben die Illertisser gefragt, ob sie noch häufig Briefe und Karten verschicken.

Von Regina Langhans

Im digitalen Zeitalter geraten handschriftlich verfasste Nachrichten immer mehr aus der Mode. E-Mails, WhatsApp, SMS oder Sprachnachrichten sind den analogen Methoden der Nachrichtenübermittlung an Schnelligkeit und Erreichbarkeit haushoch überlegen. Hat das Kartenschreiben bald ausgedient? Oder beinhaltet es etwas, das neue Medien nicht bieten können? In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Schreiben Sie noch Karten oder Briefe?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .