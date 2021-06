Illertissen

Umfrage: Soll die Maskenpflicht nun abgeschafft werden?

Über die Maskenpflicht wird in Deutschland gerade diskutiert. Wir haben mit Passanten in Illertissen darüber gesprochen.

Plus In mehreren Bundesländern wird die Maskenpflicht zum Teil gestrichen, in Bayern noch nicht. Wir haben darüber mit Passanten in Illertissen gesprochen.

Von Regina Langhans

Die Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Coronavirus befindet sich nun auch im Landkreis Neu-Ulm mehr als sieben Tage unter dem Schwellenwert von 50. Damit profitieren die Bürger von weiteren Lockerungen im öffentlichen Leben. Gleichwohl gilt es bei bestimmten Gelegenheiten, etwa dem Besuch von Geschäften oder Ämtern, weiterhin eine FFP2-Maske zu tragen. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Soll die Maskenpflicht nun überall abgeschafft werden?

