Illertissen

12:00 Uhr

Umfrage: Was halten Sie von den strengen Einreiseregeln?

Plus Auf Urlauber kommen ab August strengere Einreiseregelungen nach Deutschland zu. Darüber haben wir uns bei unserer Wochenumfrage mit Passanten unterhalten.

Von Regina Langhans

Die Bundesregierung will ab August durch strengere Einreiseregeln die mit Corona Infizierten frühzeitig erkennen, um die neuerliche Ausbreitung zu bremsen. Freie Fahrt hat, wer einen Impf- oder Genesenen-Nachweis beziehungsweise negativen PCR-Test vorweisen kann und nicht in Regionen mit besorgniserregenden Varianten war. Alles andere könnte kompliziert werden, etwa mit Quarantäne. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Was halten Sie von den strengen Einreiseregeln?

