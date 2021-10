Illertissen

12:30 Uhr

Umfrage: Welche Bräuche pflegen Sie im Herbst?

Plus Allerheiligen, Allerseelen, Halloween. Wir haben Passanten in Illertissen gefragt, welche Bräuche und Traditionen sie im Herbst pflegen.

Von Regina Langhans

In einer Woche findet der christliche Festtag Allerheiligen statt und traditionell werden die Friedhöfe aufgesucht. Am Vorabend, 31. Oktober, wird Halloween gefeiert. Vor allem von Kindern und Jugendlichen. Sie freuen sich schon lange im Voraus auf diesen Tag, finden Grund zum Basteln und die Möglichkeit, kleine Abenteuer zu erleben. In unserer Umfrage wollten wir von Passanten wissen: Welche Bräuche pflegen Sie im Herbst?

