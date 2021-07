Illertissen

12:00 Uhr

Umfrage: Wie beurteilen Sie die Ära Jogi Löw?

Plus Das Achtelfinale im Wembley-Stadion war das letzte Spiel für Nationaltrainer Joachim Löw. Das sagen Menschen in Illertissen über seine Zeit beim DFB.

Von Regina Langhans

Mit dem Ausscheiden der deutschen Nationalelf bei der Europameisterschaft endet auch die Zeit von Jogi Löw als Bundestrainer. Er erlebte viele Höhen in seiner 15 Jahre währenden Amtszeit. Nach dem Weltmeistertitel im Jahr 2014 häuften sich aber die Enttäuschungen. Seit 2016 kam die DFB-Elf nicht mehr über das Achtelfinale bei einem großen Turnier hinaus. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Wie beurteilen Sie die Ära Jogi Löw?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen