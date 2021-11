Illertissen

Umfrage: Wie gehen Sie mit der vierten Corona-Welle um?

Plus Die Sieben-Tages-Inzidenz im Kreis Neu-Ulm schnellt in die Höhe, Betten auf Intensivstationen werden knapp. Das sagen Passanten in Illertissen zur Situation.

Von Regina Langhans

Deutschland steckt mitten in der vierten Corona-Welle. Die Inzidenzen steigen teils in ungeahnte Höhen. Mediziner und Politiker schlagen Alarm. Vielerorts gilt schon die 2G-Regel und weitere Verschärfungen werden diskutiert, wie sich noch Schlimmeres abwenden lasse. Für Bayern ist der Katastrophenfall ausgerufen, damit die Regierung überregional eingreifen und koordinieren kann. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Wie gehen Sie mit der vierten Welle um?

