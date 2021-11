Illertissen

20.11.2021

Umfrage: Würden Sie dieses Jahr auf einen Weihnachtsmarkt gehen?

Plus In Bayern sind am Freitag sämtliche Weihnachtsmärkte abgesagt worden. Doch schon vorher hätten manche lieber auf den Besuch dort verzichtet, zeigt unsere Umfrage.

Von Regina Langhans

Die Corona-Erkrankungen nehmen in ganz Deutschland dramatische Ausmaße an, zumal auch die Zahl der infizierten Geimpften ansteigt. Menschansammlungen sollten da vermieden werden. Eine ganze Reihe von Absagen gab es in der Region schon, am Freitag hat Bayern dann landesweit sämtliche Weihnachtsmärkte abgesagt. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Würden Sie angesichts der hohen Corona-Werte überhaupt auf Weihnachtsmärkte gehen?

