Illertissen

14.08.2021

Umfrage in Illertissen: Ist der Lieferservice zur Gewohnheit geworden?

Plus In der Pandemie haben Lieferservices einen höheren Stellenwert bekommen. Wir wollten von den Menschen in Illertissern wissen: Sind die Angebote zur Gewohnheit geworden?

Von Regina Langhans

In der Corona-Pandemie haben viele Geschäftsleute und Gastronomen in der Region damit begonnen, Lieferservice und Bringdienste anzubieten. Die Menschen wiederum haben solche Angebote gerade im Lockdown öfter genutzt als jemals zuvor. Und wie ist das jetzt, wo wieder Restaurantbesuche und Einkaufsbummel möglich sind? In unserer Umfrage in Illertissen wollen wir von Passanten wissen, ob das Nutzen eines Lieferservice bei ihnen zur Gewohnheit geworden ist.

