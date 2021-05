Illertissen

vor 16 Min.

Umfrage in Illertissen: Planen Sie schon Ihren Urlaub?

Plus Die Inzidenzwerte sinken, die Sehnsucht nach mehr Freiheiten steigt. Wir haben mit Passanten in Illertissen darüber gesprochen, ob sie schon Ferien planen.

Von Regina Langhans

Zu den neuen Freiheiten infolge des Rückgangs der Corona-Inzidenzen zählt auch, wieder verreisen zu dürfen. Wenngleich nicht ganz ohne Risiko und überall hin. Dabei können viele Bürger nach Zeiten des erzwungenen Rückzugs in die Wohnungen den Tapetenwechsel kaum mehr erwarten: ob schon in den Pfingstferien oder später, vorsichtshalber im Inland oder doch in die Ferne, Hauptsache weg. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von Passanten wissen: Planen Sie schon Ihren Urlaub?