Illertissen

vor 16 Min.

Umfrage in Illertissen: Wie oft fahren Sie Fahrrad?

Bei unserer Umfrage wollten wir diesmal von Passanten in der Illertisser Innenstadt wissen, was sie vom Fahrradfahren halten.

Plus Diese Woche startete im Landkreis Neu-Ulm wieder die Aktion "Stadtradeln". Wir wollten von Passanten wissen, wie sie es mit der Fortbewegung per Fahrrad halten.

Von Regina Langhans

Fahrradfahren ist gesund, schont den Geldbeutel und die Umwelt. Die Fortbewegung auf zwei Rädern und mit eigener Muskelkraft wird immer beliebter. Sie rückt als ernst zu nehmende Alternative zum Auto in den Fokus der vom Verkehr überfüllten Städte. Aktionen wie das Stadtradeln sollen die Bürger dafür sensibilisieren und ihnen Lust machen, auf ihr Bike umzusteigen. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Wie oft fahren Sie mit dem Rad?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen