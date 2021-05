Illertissen

Umfrage in Illertissen: Wie wünschen Sie sich den Muttertag?

Am Sonntag ist Muttertag. Auch oder sogar besonders in Zeiten des Coronavirus kann man der Mama eine Freude machen. Dabei gilt es allerdings einiges zu beachten.

Von Regina Langhans

Am zweiten Sonntag im Mai ist in Deutschland Muttertag: Ein Fest, das oft mit Konsum und Kommerz in Verbindung gebracht wird. Viele greifen nur zu gerne bei den glänzenden Angeboten zu, in der Meinung, etwas Besonderes oder eine ausgefallene Geschenkidee bieten zu können. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Frauen wissen: Wie wünschen Sie sich den Muttertag?

