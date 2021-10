Illertissen

Umfrage unter Passanten: Freuen Sie sich über den Herbst?

Plus Die Blätter verfärben sich bunt, das Wetter wird nasskalt: Der Herbst ist angekommen. Passanten in Illertissen haben uns verraten, was sie von der Jahreszeit halten.

Von Regina Langhans

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen gehen steil nach unten: Die Herbstzeit ist in der Region angebrochen. Morgennebel und nasskalte Tage nehmen zu. Die Sonne hingegen, wenn sie sich mal zeigt, hat immer weniger Kraft. Manch einer mag da dem Sommer nachtrauern. Andererseits hat jede Jahreszeit schöne Seiten und ihren besonderen Charme. In unserer Umfrage in der Illertisser Innenstadt wollten wir von den Passanten wissen: Freuen Sie sich denn über den Herbst?

