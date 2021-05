Umgestürzte Birke blockiert Straße in Illertissen

Feuerwehr und Polizei sind ausgerückt, weil eine Birke in Illertissen auf eine Straße gestürzt war.

Eine mehrere Meter hohe Birke hat am späten Samstagvormittag die Illertisser Siemensstraße auf mehr als der halben Fahrbahnbreite blockiert. Der Baum war am Waldrand umgestürzt und lag auf dem Anstieg in Richtung Betlinshausen. Ein Beamter der zuerst eintreffenden Polizeistreife zog die Birke zunächst so weit auf den benachbarten Radweg zur Seite, dass der Verkehr wieder vorbeirollen konnte. Dann zerlegte die Feuerwehr Illertissen den Baum in mehrere Teile und legte diese am Waldrand ab, sodass die Gefahr beseitigt war. (wis)

Lesen Sie auch: