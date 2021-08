Unbekannte besprühen Wand in Illertissen mit Farbe

Jemand hat in Illertissen eine Wand mit Farbe besprüht. Die Polizei berichtet von der Sachbeschädigung.

Auf einem Verkehrsübungsplatz in Illertissen ist zwischen Freitag und Mittwoch eine weiße Mauer mit Farbe besprüht worden. Die unbekannten Sprayer hinterließen Muster, Worte und Figuren an der Wand. Vielleicht war es auch nur eine Person. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung an die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)