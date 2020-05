vor 16 Min.

Illertissen: Unbekannte werfen Heckscheibe ein

In Illertissen wurde ein Auto demoliert. Die Polizei ermittelt..

Jugendliche haben mit einem Stein einen schwarzen VW Polo demoliert. Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Bereits am Freitag haben zwei Jugendliche gegen 22 Uhr die Heckscheibe eines schwarzen VW Polos mit einem Stein eingeworfen. Das Auto war in der Max-Eyth-Straße in Illertissen abgestellt. Die beiden jungen Männer konnten zunächst unerkannt flüchten, wurden bei der Tat jedoch von einem Zeugen beobachtet. Das teilt die Polizei mit.

Die Ermittler suchen nun weitere Zeugen, die sich unter der Nummer 07303/9651-0 mit der Polizeiinspektion Illertissen in Verbindung setzen sollen. (az)

