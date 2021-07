Unbekannter SUV-Fahrer verursacht Unfall auf A7 und flüchtet

An der Autobahnbaustelle auf der A7 hat es wieder gekracht. Ein SUV-Fahrer soll unvermittelt die Fahrspur gewechselt haben.

In der Baustelle auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen hat ein unbekannter SUV-Fahrer einen Unfall verursacht und ist dann einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 43-Jähriger mit seinem Opel am Donnerstag kurz nach 6 Uhr hinter einem Lastwagen und einem SUV in Richtung Würzburg durch die Baustelle. Zu diesem Zeitpunkt regnete es stark. Am Ende der Baustelle sei der 43-Jährige auf den linken Fahrstreifen gewechselt und habe beschleunigt.

Dabei sei der unbekannte SUV ohne Ankündigung vor ihm nach links ausgeschert, wodurch der Opel-Fahrer habe stark abbremsen und ausweichen müssen. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn gegen das Parkplatzschild „Tannengarten-Ost“. Anschließend fuhr er die dortige Böschung hinab und kam zum Stehen.

Die Polizei sucht Zeugen

Durch den Unfall wurde der 43-Jährige laut Angaben der Polizei leicht verletzt. Einen Rettungswagen lehnte er jedoch ab. Sein Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Der SUV-Fahrer hatte, obgleich er den Unfall hätte mitbekommen müssen, nicht angehalten, weshalb Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet wurden. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Angaben zu dem unbekannten SUV, vermutlich mit niederländischem Kennzeichen, machen können, sollen sich bei der Autobahnpolizei Memmingen unter der Rufnummer 08331/100-311 melden. (AZ)