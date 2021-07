Unbekannter hinterlässt Lackschaden an geparktem Auto

Jemand hat in Illertissen einen Lackschaden an einem Auto verursacht und sich dann nicht weiter darum gekümmert.

Ein Auto ist in Illertissen beschädigt worden. Der Wagen war am Montagvormittag zwischen 9.15 und 9.45 Uhr ordnungsgemäß in einer Parkbucht im Bereich der Hauptstraße abgestellt. Die Polizei vermutet, dass ein Fußgänger mit einem spitzen Gegenstand einen Lackschaden an der rechten Fahrzeugseite des blauen Citroen C3 verursacht und dann Unfallflucht begangen hat. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen können sich an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0 wenden. (AZ)

