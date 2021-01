vor 45 Min.

Illertissen: Unbekannter löst Radmuttern an Lastwagen

Die Polizei ermittelt wegen eines "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr", nachdem ein Unbekannter Schrauben von einem Lastwagen gelöst hatte.

Ein unbekannter Täter hat zwischen Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, die Radmuttern eines Lastwagens gelöst. Das Fahrzeug parkte auf einem Firmengelände in der Pionierstraße. Als der Fahrer sein Fahrzeug in Betrieb nahm, bemerkte er nach einiger Zeit auffällige Fahrgeräusche und hielt schließlich an.

Radnabe und Achse wurden beschädigt

Wie die Polizei mitteilt, stellte er dann fest, dass acht von zehn Radmuttern fehlten. Durch die offensichtlich mutwillige Manipulation in Zusammenhang mit der Fahrt brach laut Polizei die Radnabe und die Achse wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Zu einer Gefahrensituation war es glücklicherweise nicht gekommen. Dennoch ermittelt die Polizei Illertissen unter anderem wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 07303/9651-0 entgegen.

