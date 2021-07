Unbekannter touchiert Fahrrad in Illertissen und flüchtet

Eine bislang unbekannte Person beschädigte ein geparktes Fahrrad in Illertissen und flüchtete vom Unfallort. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine bisher unbekannte Person hat in Illertissen ein abgestelltes Fahrrad angefahren und dies nicht gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am Montagvormittag, im Zeitraum zwischen 11.00 und 11.10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Friedrich-Ebert-Straße.

Fahrrad wurde vermutlich beim Ausparken beschädigt

Die Besitzerin des Zweirads stellte ihr Gefährt neben einem Fahrradständer ab und ging einkaufen. Als sie zum Abstellort zurückkehrte, fand sie ihr Fahrrad massiv beschädigt vor. Die Beamten vermuten aufgrund der Spurenlage, dass ein noch unbekannter Fahrzeugführer das Zweirad beim Ausparken touchiert haben muss. Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch