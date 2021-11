Unfall: Autofahrerin übersieht beim Abbiegen in Illertissen Fahrzeug

An der Ausfahrt des Gewerbegebiets Leitschäcker in Illertissen stoßen zwei Autos zusammen. Der Schaden ist groß - die Fahrer bleiben zum Glück unverletzt.

An der Einfahrt zur Tankstelle beim Gewerbegebiet Leitschäcker, kurz nach der Autobahnausfahrt Illertissen auf der Kreisstraße NU5 (Illertissen - Unterroth), kam es am Freitagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Wie die Polizei ermittelte, fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Peugeot vom Kreisverkehr an der Autobahnausfahrt in Richtung Unterroth / Babenhausen. Auf Höhe der Tankstelle kam ihm eine 23-Jährige mit ihrem VW entgegen. Sie wollte nach links ins Gewerbegebiet abbiegen und übersah dabei den Entgegenkommenden. So kam es zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge so beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei mit insgesamt rund 7000 Euro angegeben. Die Feuerwehr Illertissen sicherte die Unfallstelle ab, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und leitete den Verkehr wechselweise einspurig an der Unfallstelle vorbei. (wis)