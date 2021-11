Unfall an der Auffahrt zur A7 in Illlertissen führt zu Staus

Polizei und Rettungskräfte sind derzeit in Illertissen wegen eines Unfalls an der Auffahrt zur A7 im Einsatz. Das wirkt sich auf den Verkehr aus.

An der Autobahnauffahrt in Illertissen in Richtung Memmingen hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr und Polizei sind derzeit im Einsatz. Nach ersten Informationen vor Ort sind zwei Autos zusammengestoßen, mehrere Personen sollen verletzt worden sein. Wegen des Einsatzes kommt es zu Verkehrsbehinderungen am Kreisverkehr westlich der A7 und auf dem Autobahnzubringer.

Wir berichten an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch