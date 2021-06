Illertissen

12:00 Uhr

Unfall auf A7 bei Illertissen führt zu 25 Kilometer langem Stau

Plus Zwei Autos stoßen in der Baustelle auf der A7 zwischen Altenstadt und Illertissen zusammen. Der Unfall verläuft glimpflich, aber die Folgen sind weitreichend.

Von Wilhelm Schmid

Ein kleiner Auffahrunfall auf der Autobahn mit zwei beteiligten Fahrzeugen, der an sich glimpflich verlaufen war, hat am Samstagvormittag größere Auswirkungen gehabt: Es kam zu Stau und zähflüssigen Verkehr in beiden Richtungen auf rund 25 Kilometern der A7 zwischen der Anschlussstelle Vöhringen bis auf Höhe Kirchdorf an der Iller.

