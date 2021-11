Unfall in Illertissen: Auto nimmt Motorradfahrer die Vorfahrt

In einem Kreisverkehr in Illertissen hat sich ein Unfall ereignet. Ein Jugendlicher auf einem Motorrad stürzte zu Boden.

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall in Illertissen leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-Jähriger am Montagabend in seinem Auto auf der Dietenheimer Straße stadteinwärts. Am Kreisverkehr zur Zähringerstraße missachtete er die Vorfahrt eines Jugendlichen auf einem Leichtkraftrad. Der erkannte die gefährliche Situation und versuchte, auszuweichen. So kam es zwar zu keinem Zusammenstoß mit dem Auto, doch der 16-Jährige stürzte. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 800 Euro geschätzt. Gegen den 19-Jährigen leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)