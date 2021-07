Unfall nach gefährlichem Überholmanöver bei Illertissen

Da eine 33-jährige Frau auf der Autobahn A7 bei Illertissen rechts überholt wurde, musste sie stark bremsen. Es kam zum Unfall. Der Verursacher flüchtete.

Auf der Autobahn A7 bei Illertissen ist eine Autofahrerin nach einem starken Bremsmanöver ins Schleudern gekommen und an der Mittelleitplanke entlang geschlittert. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Dienstagmorgen. Die 33-Jährige befuhr mit ihrem BMW den linken der zwei Fahrstreifen der A7 in Richtung Füssen. Kurz vor der Anschlussstelle Illertissen überholte sie einen schwarzen Pkw, der rechts fuhr. Danach wollte sie einen ebenfalls rechts fahrenden Laster überholen. Nach Angaben der Polizei habe das schwarze Auto jedoch plötzlich stark beschleunigt, die Frau rechts überholt und sei dann unmittelbar vor ihr auf den linken Fahrstreifen gewechselt.

Schaden am BMW beläuft sich auf ungefähr 9.000 Euro

Die 33-Jährige konnte einen Zusammenstoß nur durch starkes Bremsen verhindern. Dadurch kam ihr Fahrzeug allerdings ins Schleudern und schlitterte an der Mittelleitplanke entlang. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, an der Mittelleitplanke entstand jedoch ein Schaden in Höhe von ungefähr 800 Euro. Der Schaden am BMW der Frau wird auf ungefähr 9.000 Euro geschätzt. Da das schwarze Auto seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Füssen fortsetzte, hat die Autobahnpolizei Memmingen die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. (AZ)

