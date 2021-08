Unfallflucht: Auto wird auf Supermarkt-Parkplatz in Illertissen beschädigt

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Illertissen. Ein Auto wurde auf einem Supermarkt-Parkplatz beschädigt.

Ein Auto ist am Saumweg in Illertissen beschädigt worden. Wer dafür verantwortlich ist, ist noch unklar. Laut Polizei stand der schwarze Mitsubishi am Mittwoch zwischen 12.05 und 12.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts. Er wurde vermutlich beim Rangieren von einem anderen Fahrzeug gestreift. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. An dem Mitsubishi wurde gelber Kunststoffabrieb festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)