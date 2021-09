Unfallflucht in Illertissen: Fahrer schaut sich Schaden an und fährt dann weiter

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht auf einem Pendlerparkplatz in Illertissen. Der Fahrer soll sich den Schaden sogar noch genau angeschaut haben.

Unfallflucht begangen hat ein Fahrer am Freitagabend gegen 22 Uhr auf dem Pendlerparkplatz an der Unterrother Straße in Illertissen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Ausparken ein anderes Auto. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. Der Verursacher stieg mit seiner Begleitung aus und schaute sich den Schaden an beiden Fahrzeugen genau an, bevor sie dann weiterfuhren. Zuvor habe ein Mann mit einem weißen Seat kurz mit ihnen gesprochen, sei dann aber auch weggefahren. Dieser Mann könnte ein wichtiger Zeuge im eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sein, so die Polizei. Er soll sich deswegen bei der Inspektion Illertissen melden. Auch Hinweise zum Unfallverursacher werden unter Telefon 07303/9651-0 entgegengenommen. (AZ)