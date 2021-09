Unfallschwerpunkt wird entschärft: Kreuzung in Illertissen wird umgebaut

Plus Am Schnittpunkt der beiden Staatsstraßen bei Illertissen kracht es immer wieder. Jetzt wird die Kreuzung umgebaut. Für den Verkehr bedeutet das Einschränkungen.

Auf der Staatsstraße 2018, die an Illertissen entlangführt, müssen Verkehrsteilnehmer ab Montag, 6. September, mit Einschränkungen rechnen. Die Kreuzung, die unter anderem nach Jedesheim führt, wird für mehrere Wochen teilweise gesperrt sein. Der Grund: Der Schnittpunkt der beiden Staatsstraßen soll sicherer werden.