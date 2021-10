Vandalen wüten auf der Freizeitanlage in Illertissen

Unbekannte beschädigen auf der Jugend-Freizeitanlage in Illertissen Toiletten und Tischtennisplatten. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben auf der Freizeitanlage an der Friedhofstraße in Illertissen mutwillig Schaden angerichtet. Im Lauf des vergangenen Mittwochs, vermutlich zwischen 7 und 19 Uhr, haben die Täter mehrere Toiletten und Tischtennisplatten mit Farbe beschmiert. Laut Polizei wurden unter anderem auch Hakenkreuze an die Wände gemalt, zudem Löcher in den Putz getreten und mehrere Türen demoliert. Noch kann der entstandene Sachschaden nicht genau beziffert werden.

Polizei sucht nach Zeugen für den Vanadlismus auf Illertisser Freizeitanlage

Trotz der rechtsradikalen Motive geht die Polizei derzeit nicht von einer politisch motivierten Straftat aus. "Vielmehr deutet die Vorgehensweise der Vandalen auf gedankenlose Zerstörungswut durch Jugendliche hin", heißt es seitens der Polizei. Zeugenhinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07303/96510. (AZ)

Lesen Sie dazu auch