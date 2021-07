Vandalismus in Illertissen: Unbekannte machen sich an Rohbau zu schaffen

Die Polizei ermittelt nach einem Fall von Vandalismus in Illertissen. Ziel war ein Rohbau.

Wände wurden mit Bauschaum beschmiert und Schlitze, in die Elektrokabel verlegt werden sollten, wieder gefüllt: Jemand hat sich zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, an einem Rohbau in der Rudolf-Diesel-Straße in Illertissen zu schaffen gemacht. Der Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf 2000 Euro. Den bisherigen Ermittlungen nach könnten Jugendliche oder junge Erwachsene für den Vandalismus verantwortlich sein, teilt die Polizei mit. Zeugen können sich unter Telefon 07303/9651-0 melden. (AZ)

