Verfolgungsjagd in Illertissen: Mann lässt Roller stehen und rennt weg

Filmreife Szenen spielen sich ab, als ein Rollerfahrer der Polizei in Illertissen entkommen will. Völlig entkräftet muss er seine Flucht abbrechen.

Eine regelrechte Verfolgungsjagd wegen einer Verkehrskontrolle hat sich ein Mann am Samstagabend in Illertissen mit der Polizei geliefert. Erfolgreich war der Rollerfahrer damit allerdings nicht.



Eine Streifenbesatzung der Illertisser Polizei wollte am Samstagabend in der Ulmer Straße einen Rollerfahrer kontrollieren. Als der Mann die Beamten entdeckte, so teilt die Polizei mit, gab er zunächst Gas und querte dann den Gegenverkehr. Im Anschluss warf er den Roller auf den Gehweg und rannte zu Fuß davon.

Polizisten verfolgten den Mann über die voll besetzte Terrasse einer Gaststätte und ein Hotelgelände in Illertissen

Dabei wurde er durch die Streife "filmreif über die voll besetzte Terrasse einer Gaststätte und ein Hotelgelände verfolgt", wie es im Polizeibericht weiter heißt. Völlig entkräftet musste er letztlich seine Flucht abbrechen. Daher konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Der 40-Jährige besitzt nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller, zudem stand er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)

