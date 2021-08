Illertissen

18:55 Uhr

Verkaufs-Gerüchte um Kneipe: Was wird aus der Rose in Illertissen?

Ist ein Feierabendbier in der Rose in Illertissen bald nicht mehr möglich? Inhaber Senol Yilmaz äußert sich zu den Gerüchten über einen bevorstehenden Verkauf.

Plus Manche Gäste machen sich Sorgen um die Rose in lllertissen. Laut Gerüchten soll die Kneipe verkauft werden. Das sagt der Inhaber dazu.

Von Franziska Wolfinger

Nach dem Feierabend in Illertissen noch schnell auf ein Bier in die Rose? Laut einem Gerücht könnte das bald nicht mehr möglich sein. Was Inhaber Senol Yilmaz dazu sagt.

