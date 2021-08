Verwirrende Schilder an der A7: Wenn Rettungskräfte die Unfallstelle nicht finden

Plus Die Feuerwehren aus Illertissen und Altenstadt rücken aus, um auf der A7 zu helfen - finden aber die Unfallstelle nicht. Grund sind Schilder, die nicht zum ersten Mal Verwirrung stiften.

Sonntagmorgen, halb vier Uhr: „Alarm für die Feuerwehren Illertissen und Altenstadt: Verkehrsunfall mit Pkw auf der A7 Richtung Norden bei Kilometer 860!“ Mit dem Piepsen ihrer Funkmeldeempfänger und dieser Meldung der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach sind die Aktiven der beiden genannten Wehren am vergangenen Sonntag aus dem Schlaf gerissen worden. Innerhalb weniger Minuten waren mehrere Einsatzfahrzeuge unterwegs. Doch die Unfallstelle war nicht auffindbar. Wie kann das sein?