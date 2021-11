Falsche Polizeibeamte rufen Senioren in Illertissen und Vöhringen an

Mit einer fiesen Betrugsmasche versuchten Kriminelle an das Geld von Senioren aus Illertissen und Vöhringen zu kommen. Die Polizei warnt.

Am Dienstagnachmittag und am Dienstagabend haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter versucht, mehrere Senioren am Telefon zu betrügen. Wie die Polizei mitteilt, wurden der Illertisser Dienststelle drei solcher Fälle gemeldet. Eine unbekannte Anruferin versuchte die Senioren davon zu überzeugen, dass sie Teil der örtlichen Polizeidienststelle sei. Angeblich seien Einbrecher festgenommen worden, die Unterlagen bei sich hätten, die die Adressen der Angerufenen enthalten würden. Den Senioren war die Betrugsmasche allerdings bekannt, weshalb sie die Anrufe abbrachen. So entstand kein finanzieller Schaden.

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen

Die Polizei warnt weiterhin vor den betrügerischen Anrufen von falschen Amtsträgern. Die Täter geben sich nämlich nicht nur als Polizisten, sondern oftmals auch als Staatsanwälte oder Richter aus. Am Telefon sollten grundsätzlich keine Auskünfte zu den Vermögensverhältnissen herausgegeben werden. Ebenso sollte in diesem Zusammenhang niemals Bargeld an unbekannte Personen übergeben werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch