Funken sprühen aus Rad: Fahrer von Tanksattelzug verhindert Schlimmeres

Auf der A7 ist es in der Nacht zum Samstag zu einer brenzligen Situation gekommen. Ein Lkw-Fahrer verhinderte Schlimmeres.

Ein aufmerksamer Lkw-Fahrer hat in der Nacht zum Samstag den Brand seines Tanksattelzuges auf der A7 verhindert. Er fuhr gegen 2.30 Uhr zwischen Vöhringen und Illertissen in Richtung Süden, als er im Rückspiegel Funken aus einem Rad seines Aufliegers sprühen sah. Geistesgegenwärtig lenkte er sein Fahrzeug auf den Parkplatz „Tannengarten West“ auf Höhe von Betlinshausen und setzte über 112 einen Notruf ab.

Die Integrierte Leitstelle Donau-Iller in Krumbach entsandte die Feuerwehren aus Weißenhorn und Senden in den Einsatz. Bei deren Eintreffen hatte sich der Funkenflug aber bereits wieder gelegt, sodass sie nicht einzugreifen brauchten und wieder an ihre Standorte zurückfahren konnten. Der Tankzug blieb auf dem Parkplatz bis zum Eintreffen eines Lkw-Pannendienstes stehen.

Lesen Sie dazu auch