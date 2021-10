Vorfahrt missachtet: 84-Jähriger verursacht Unfall in Illertissen

Weil ein älterer Autofahrer in Illertissen verbotswidrig nach links abbog und dabei die Vorfahrt einer anderen Verkehrsteilnehmerin missachtete, kam es zur Kollision.

Ein 84-jähriger Autofahrer hat in Illertissen einen Verkehrsunfall verursacht, da er die Vorfahrt einer anderen Frau missachtet hat. Laut Polizeiangaben wollte der Mann am späten Donnerstagnachmittag mit seinem Auto verbotswidrig von einem Supermarktparkplatz nach links in die Nordtangente einbiegen. Der Parkplatz darf gemäß Beschilderung nur in Fahrtrichtung rechts verlassen werden. Der 84-Jährige missachtete hierbei zudem die Vorfahrt einer vorfahrtsberechtigten Autofahrerin. Infolgedessen kam es zur Kollision.

Unfallfahrzeuge in Illertissen müssen nicht abgeschleppt werden

Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war zunächst jedoch nicht erforderlich. Die Beamten schätzen den entstanden Sachschaden auf 11.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge blieben fahrbereit, so dass kein Abschleppen erforderlich war. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

