Illertissen

06:30 Uhr

Was steckt dahinter? Verwirrung um Bescheide vom Amtsgericht in Illertissen

Hausbesitzer in Illertissen haben unerwartet Post vom Amtsgericht Neu-Ulm erhalten.

Plus Haus- und Wohnungsbesitzer in der Kernstadt von Illertissen haben Post vom Amtsgericht Neu-Ulm bekommen. Die Stadtverwaltung klärt auf, was dahinter steckt.

Von Rebekka Jakob

Bei zahlreichen Haus- und Wohnungsbesitzern in Illertissen flatterte diese Woche unerwartete Post ins Haus. Absender: Das Amtsgericht in Neu-Ulm, genauer gesagt das dortige Grundbuchamt. Die Schreiben haben für Irritationen gesorgt - deswegen hat die Stadt Illertissen jetzt reagiert und stellt klar, was es damit auf sich hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen