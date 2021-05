Illertissen

Wegen Schottergärten und mehr: Illertissen schafft neue Stelle im Rathaus

Plus Illertissen möchte mit einer Satzung Gartenbesitzer und Häuslebauer unterstützen. Künftig soll eine Person im Rathaus sich um das Thema kümmern.

Von Rebekka Jakob

Simon Ziegler hat eine der raren Regenpausen dieser Woche genutzt: Der Klimaschutzmanager war mit der Kamera unterwegs und fotografierte das, was die Stadt künftig gerne verhindern möchte: Gärten, die dank moderner Gestaltungsmöglichkeiten versteinert sind. "Das ist natürlich Geschmackssache, aber mir erschließt sich der Sinn dahinter nicht", so die Einschätzung Zieglers. Doch Schottergärten wie diese hätten auch eine ökologische Auswirkung. Deswegen ist der Klimaschutzmanager sehr dafür, dass nicht noch mehr Gärten in der Stadt zu Stein erstarren. Das geht auch den meisten Stadträten so.

