Weihnachtszeit im Weltladen: Das Angebot ist größer geworden

Plus Der Weltladen Illertissen hat seine Öffnungszeiten erweitert. In der Vorweihnachtszeit ist zudem das Angebot größer geworden.

Der Illertisser Weltladen im ehemaligen Benefiziatenhaus – dem Fachwerkhaus neben der Stadtpfarrkirche St. Martin – hat sein Angebot in der Vorweihnachtszeit beträchtlich erweitert. Zwei Hilfsaktionen finden dort aktuell ebenfalls statt.