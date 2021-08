Illertissen

Wie gehen Illertissens Partnerstädte Elbogen und Carnac mit der Pandemie um?

Plus Die Goethewanderung in Elbogen soll demnächst stattfinden, wohingegen mit den Freunden in Carnac ein Wiedersehen noch in der Ferne liegt. Wie ist die Corona-Situation vor Ort?

Von Regina Langhans

Bayern steckt in den Sommerferien – und zum zweiten Mal erleben die Menschen diese Zeit begleitet von Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Der Blick in die Illertisser Partnerstädte Loket/Elbogen in Tschechien und Carnac in Frankreich zeigt, dass auch dort sorgfältig ausgelotet wird, was an Veranstaltungen möglich ist. Wie jetzt bekannt wurde, kann heuer wieder eine gemeinsame Goethewanderung in Loket stattfinden. Wohingegen ein Wiedersehen mit den bretonischen Freunden erst im nächsten Jahr zur schwäbisch-bayerischen Woche in Carnac geplant ist.

