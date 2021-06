Illertissen

Zu früh gefreut: Aktionstag in Illertissen muss verschoben werden

Der geplante Familienaktionstag in Illertissen, der am Sonntag auf dem Schrannenplatz neben dem Rathaus stattfinden sollte, fällt aus.

Plus Am Sonntag wollte die Stadt Illertissen ein Familienfest veranstalten. Warum das Fest jetzt verschoben werden muss - und wann der Ersatztermin ist.

Von Rebekka Jakob

In Illertissen hatten sich viele über die Ankündigung gefreut: Am Sonntag sollte mit dem Familien-Aktionstag auf dem Schrannenplatz endlich wieder eine Veranstaltung in der Stadt steigen. Doch am Mittwochmittag kam die Nachricht aus dem Rathaus, dass das Event nicht wie geplant stattfinden kann. Die gute Nachricht: Es gibt bereits einen Ersatztermin.

