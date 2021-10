Zu schnell und zu lange unterwegs: Transporter fällt bei A7-Kontrolle auf

Deutlich zu schnell fährt ein Autotransporter über die A7. Bei Illertissen überprüfen Polizisten das Fahrzeug und stellen dabei noch weitere Verstöße fest.

Polizisten haben in der Nacht auf Freitag auf einem Autobahnparkplatz bei Illertissen einen Autotransporter kontrolliert, nachdem dieser den Beamten wegen zu hoher Geschwindigkeit aufgefallen war. Der 48 Jahre alte Fahrer war mit seinem 40-Tonner nach Angaben der Polizei mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde unterwegs, erlaubt sind nur 80 km/h. Der Beifahrer, ein 55-Jähriger, ruhte sich ohne weitere Sicherung in der Schlafkabine aus, was für ihn enorm gefährlich und deshalb auch nicht erlaubt ist.

Kontrolle auf der A7: Polizei kennt das Unternehmen schon

Damit nicht genug: Auch bei der Kontrolle der Fahrzeiten wurden die Beamten fündig. Wie die Polizei weiter mitteilt, führten die beiden Fahrer keine Nachweise über ihre Lenk- und Ruhezeiten oder verzeichneten diese falsch auf ihrer Fahrerkarte. Beide Männer unterschritten mehrfach ihre Ruhezeiten, wobei zweimal eine Ruhezeit von knapp drei Stunden statt der notwendigen elf Stunden eingelegt worden war.

Die Fahrer, die beide aus dem Ausland kommen, mussten zusammen eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Bereich hinterlegen. Auch der ausländische Unternehmer, der bei der Verkehrspolizei Neu-Ulm kein unbeschriebenes Blatt mehr ist, wurde belangt: Von ihm wurde eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich einbehalten. (AZ)

