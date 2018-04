vor 17 Min.

Illertissen bekommt ein neues Seniorenwohnheim

Auf einer Grünfläche beim Rosengarten sollen fünf Häuser älteren Menschen ein Zuhause bieten.

Von Regina Langhans

Das Angebot an Wohnraum für ältere Menschen in Illertissen wird um eine große Anlage erweitert: Sie entsteht an der Ecke von Beethoven- und Mörikestraße westlich des Rosengartens und der Kindertagesstätte Don Bosco. Auch betreutes Wohnen soll es dort geben. Der Illertisser Bauausschuss hat das Vorhaben des Caritasvereins „Illersenio“ nun einstimmig genehmigt.

Bauherr Dominik Rommel stellte die künftige „Seniorenresidenz Wohnen am Rosengarten“ vor. Das Gebäude sei räumlich wie technisch auf ältere Bewohner ausgelegt, hieß es. Im benachbarten Caritasheim gibt es Mittagessen.

Geplant ist eine Anlage mit fünf Gebäuden für 58 Wohnungen sowie der Bau von Carport und Fahrradstellplätzen. Die Häuser bestehen aus Erdgeschoss und zwei Stockwerken mit einer Höhe von insgesamt neun Metern. Die Wohnungen bestehen einem bis drei Zimmern und sind 30 bis 70 Quadratmeter groß. Für das Seniorenwohnheim sind 27 Stellplätze vorgesehen. Diese reichten laut den Vorgaben für Seniorenwohnheime aus, sagte Bauamtsleiter Gerhard Steinle auf Nachfragen einiger Räte.

Dazu sei eine Gartenanlage mit offenen Wegen geplant. In deren Gestaltung soll der Rosengarten mit einbezogen werden, erläuterte Rommel die Pläne. „Wir stellen uns den Park weniger abgeschlossen vor, als es der Rosengarten ist.“ Vielleicht werde das Eingrenzen auch überflüssig, weil die Nähe der Wohnungen den zu befürchtenden Vandalismus verhindern werde. Der Erhalt des vom Gartenbauverein gepflegten Rosengartens lag etlichen Räten am Herzen. Im Falle einer Erweiterung der Anlage konnte dies Rommel jedoch nicht zusichern. „Ob sich der Park integrieren oder sogar versetzen lässt, ist abzuwarten.“

Bürgermeister Jürgen Eisen fürchtete, dass die vergleichsweise geringe Zahl von Parkplätzen zu Problemen führen könnte. Schon jetzt seien Stellflächen am Kindergarten rar. „Wenn dann Erzieherinnen ins Rathaus kommen, weil sie ihre Autos nicht mehr unterbringen, wird es schwierig.“ So genehmigte das Gremium das Bauvorhaben mit dem Appell, bessere Lösungen bei der Stellplatzfrage zu finden. Rommel war zuversichtlich, da sich das Klientel beim Nutzen der Parkplätze abwechseln wird: Unter der Woche Kindergartenbesucher, am Wochenende die Angehörigen der Senioren. Dritter Bürgermeister Wolfgang Ostermann lobte die Anordnung, da der Platz zur Wohnraumbeschaffung viel dichter bebaut werden könnte.

Generell komme der Neubau der Stadtentwicklung entgegen, sagt Bürgermeister Eisen. Senioren würden bei ihm häufig nach kleineren Wohnungen in der Ortsmitte fragen. „Ältere können umziehen und jungen Familien Platz machen“, sagte Eisen.

