Illertissen freut sich auf Markus Söder – oder?

Besuche von Ministerpräsidenten gelten in Illertissen als Rarität: Vor 44 Jahren war Alfons Goppel in dieser Funktion in der Vöhlinstadt, seither keiner mehr. Entsprechend groß ist das Interesse am bevorstehenden Wahlkampfauftritt von Markus Söder am Sonntag in Au (Weikmann-Halle, Einlass: 18Uhr). Möchte man jedenfalls meinen. Denn längst nicht alle halten den Besuch für ein politisches Event – das ist das Ergebnis einer nicht repräsentativen Online-Umfrage unserer Redaktion. Freuen Sie sich auf den Besuch des Ministerpräsidenten?, wollten wir wissen. 167 Stimmen wurden abgegeben. Das Meinungsbild: gespalten.

Eine Mehrheit der Stimmen gab es für die ablehnenden Antwort: „Brauche ich nicht, bleibe ich weg.“ (114, das sind 68,3 Prozent). Weit weniger Stimmen (nämlich 34) gab es für die Antwort: „Klar, ich werde in Au dabei sein“ (20,4 Prozent). Und elf Prozent der abgegebenen Stimmen (also 19 von 167) entfielen auf: „Politisch nicht mein Fall, aber der Besuch ist eine gute Sache für Illertissen.“

Geht es nach der hiesigen CSU, wird sich die Weikmann-Halle am Sonntagabend trotzdem füllen: Söder polarisiere und es gebe auch politischen Gegenwind, heißt es. Selten sei ein Wahlkampf so spannend gewesen, sagt Ewald Ott, der den Besuch mitorganisiert hat. Die CSU rechnet mit zahlreichen Besuchern und hat deshalb einen für die Passagiere kostenlosen Shuttle-Bus organisiert. Trotz der Verschiebung des Besuchs (auf Sonntag) bleibt es bei den Fahrtzeiten, es gibt zwei Routen. Der erste Bus fährt ab in Jedesheim am Rathaus (18.15 Uhr) und in Illertissen am Marktplatz (18.20 Uhr). Der zweite Bus fährt die Strecke: Tiefenbach Dorfplatz (18.15 Uhr), Tiefenbach Gemeindehalle (18.20 Uhr) und Betlinshausen Bushaltestelle (18.25 Uhr). Ankunft an der Weikmann-Halle ist jeweils um 18.30 Uhr. Zurückgefahren wird gegen 21Uhr.

Das Programm des Abends: CSU-Kreisvorsitzender und Landrat Thorsten Freudenberger und Bürgermeister Jürgen Eisen sprechen zur Begrüßung, dann werden sich Landtagsabgeordnete Beate Merk und Ministerpräsident Söder in einem „Talk“ über Politik und den Wahlkampf unterhalten. Danach wollen die Landtags- und Bezirkstagskandidaten Beate Merk, Herbert Pressl, Johann Deil und Philipp Hofmann vor den Anwesenden Rede und Antwort stehen, heißt es. (caj)

