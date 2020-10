vor 2 Min.

Illertissen hat eine neue Einbahnstraße

Die Christoph-Rodt-Straße in Illertissen bleibt Einbahnstraße. Radfahrer dürfen sie in beide Richtungen nutzen.

Plus Nach dem Versuch in der Christoph-Rodt-Straße soll die Regelung jetzt fest installiert werden. Doch es gibt noch Probleme mit den Parkplätzen und der Fahrradspur.

Von Rebekka Jakob

Der Versuch hat funktioniert: Seit einigen Wochen war die Christoph-Rodt-Straße in Illertissen eine Einbahnstraße, Schilder und ein Pflanzkübel sorgten dafür, dass von der Ulmer Straße aus keine Fahrzeuge in die Verbindung zum Martinsplatz einfahren durften. Ein Konzept, das sich aus der Sicht der Stadt bewährt hat. Die Einbahnstraße soll bleiben, da waren sich die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses mit der Verwaltung einig. Nur bei der Gestaltung gibt es noch einige Hürden, die im Wege stehen.

Wie sehr das Thema die Betroffenen bewegt, zeigt auch eine Reihe von Schreiben von Anwohnern, die den Stadtratsmitgliedern zu diesem Thema vorlagen. „Es gab unterschiedliche Meinungen zum Straßenausbau“, so Bürgermeister Jürgen Eisen über die Ergebnisse der Anliegerversammlung. „Aber die große Mehrheit möchte eine Einbahnstraße.“ Die Christoph-Rodt-Straße selbst sei in einem schlechten Zustand, sagte Eisen. „Sie hat es nötig, dass sie saniert wird.“

Einbahnstraße in der Christoph-Rodt-Straße: So soll es an Markttagen funktionieren

Bernd Hillemeyr stellte die Überlegungen vor, die die Verwaltung und das Planungsbüro A+B angestellt hatten: Demnach soll die Einbahnstraße auch in Zukunft nur mit einer beweglichen Sperre wie einem Pflanzkübel oder Pfosten, die sich ohne großen Aufwand entfernen lassen, abgesperrt werden. „Wenn dann beispielsweise irgendwann wieder Märkte stattfinden dürfen, können wir die Straße als Umleitungsstrecke auch beidseitig nutzen.“ Ansonsten sind es nur die Radfahrer, die in beide Richtungen die Straße befahren dürfen. Ihre Sicherheit und die der Fußgänger stehe im Vordergrund. Besonders viel Platz ist in der sechs Meter breiten Straße ohnehin nicht vorhanden. Zusätzliche Begrünung sollen darum auch nicht eingeplant werden, hieß es im Bauausschuss.

Parken an der Südseite: Schlecht für den Autolack

Die Planer hatten vorgeschlagen, dass es auf beiden Seiten der Straße im Wechsel Parkplätze geben sollte. Ewald Ott (CSU) sprach jedoch ein Problem an. „Wir sind uns in der Fraktion einig, dass es einen Fahrradstreifen auf der Südseite geben und parkende Autos nur an der Nordseite der Straße stehen sollten.“ Wer nämlich auf der Südseite sein Auto abstellen wollte, bekäme mit großer Sicherheit Schwierigkeiten. Zumindest hätten dann die Lackierwerkstätten sicher deutlich mehr zu tun, denn: „Wenn man auf dieser Seite aussteigen will, schlägt die Türe gegen die Wand“, schilderte Ott die Bedenken. Auch Zweiter Bürgermeister Wolfgang Ostermann schloss sich dieser Ansicht an: „Die Verlegung der Parkplätze auf die Nordseite ist richtig.“ Er warnte davor, bei beidseitigem Radverkehr auch auf beiden Fahrbahnseiten Autos parken zu lassen. „Das wäre gefährlich.“

Ob nun ein Fahrradstreifen, ein Schutzstreifen oder eine andere Variante geeignet ist, um die Radfahrer zu schützen, wollen Planer und Verwaltung noch besprechen. Die endgültige Entscheidung trifft der Stadtrat.

